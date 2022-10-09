Киргизия отменила проведение учений ОДКБ на своей территории

Киргизия приняла решение отменить учения ОДКБ на своей территории.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что командно-штабные учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2022» должны были пройти на территории Киргизии в октябре 2022 года.

Планировалось, что на учениях на полигоне «Эдельвейс» в Балыкчи должны были принять участие военные из Таджикистана. Но в правительстве Киргизии потребовали, чтобы таджикскую сторону не допустили на мероприятие из-за недавнего конфликта на границе.

Стоит отметить, что ранее от участия в учениях, которые накануне проходили в Казахстане с участием сил ОДКБ, отказалась Армения. Причиной стало обострении боевых действий на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, между Азербайджаном и Арменией за последние месяцы произошло два масштабных обострения. Первое привело к передаче Ереваном контроля за стратегически важным Лачинским коридором в Баку. Второе – это обстрелы приграничных территорий.

После чего Армения обратилась к ОДКБ и россии за помощью. Но в ОДКБ заявили, что пока не намерены отправлять свои силы на границу Армении и Азербайджана. В организации надеются на мирное разрешение конфликта.

На этом фоне официальные лица Армении раскриктиковали ОДКБ и россию за бездействие. Также в стране прошли митинги за выход Армении из ОДКБ.