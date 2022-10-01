«Из-за усталости от войны»: Премьер Эстонии заявил, что ЕС становится все труднее вводить санкции против россии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что из-за «усталости от войны» и «внутренних проблем, которые дают о себе знать», в Европейском Союзе все труднее сохранять единство в отношении санкций против россии.

Об этом Каллас рассказала в интервью The Telegraph, передает ЕП.

- Становится все труднее и труднее вводить санкции (в Европейском Союзе), и осталось не так много элементов, на которые мы можем наложить санкции. В этом проблема, - сказала она.

В то же время эстонский премьер считает необходимым продолжать давление на россию с тем, чтобы она не решила распространить захват на другие страны.

- После Украины он (Путин) положил глаз на Молдову. Он нацелился на Грузию, он нацелился на страны Балтии. Он этого, собственно, и не скрывал. Единственный способ остановить это - помочь Украине выиграть эту войну, - считает Каллас.

Напомним, накануне Совет ЕС утвердил против рф восьмой пакет санкций, который является ответом на войну рф против Украины, в том числе незаконную аннексию украинской территории на основе фиктивных «референдумов», мобилизации дополнительных войск и открытых ядерных угроз.