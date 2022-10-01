Вместо ядерного оружия путин активизировал лукашенко: Министр обороны Литвы считает, что Беларусь хочет оттянуть силы ВСУ на границу

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения, чтобы отвести Вооруженные Силы Украины на границу с фронта.

Такое мнение он высказал в Twitter.

По его словам, вместо применения тактического ядерного оружия россияне активизировали беларусского диктатора александра лукашенко.

Он отметил, что официальное обвинение режима в Минске Украины в подготовке нападения на Беларусь сделано с целью оттягивания украинских сил с фронта на границу с РБ.

Как известно, ранее Министерство иностранных дел Беларуси 8 октября вызвало украинского посла Игоря Кизима, которому вручили ноту о том, что Украина якобы собирается атаковать территорию РБ. В украинском МИД назвали это провокацией.