Кулеба призвал нейтральные страны, не осудившие рф, отправить своих представителей пожить в Запорожье под российскими обстрелами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что россия совершила военное преступление, обстреляв жилые дома в Запорожье.

Об этом говорится в заявлении Кулебы.

Он отметил, что совершив ракетные удары по спавшим в своих домах мирным людям, россия еще раз доказала, что она является террористическим государством, которому необходимо противодействовать всеми возможными способами, чтобы предотвратить дальнейшие ужасные преступления.

1. Призываю Офис прокурора Международного уголовного суда и партнеров, расследующих международные преступления, совершенные россией в Украине, срочно направить на место преступления следователей и экспертов, чтобы задокументировать доказательства военных преступлений россии и привлечь виновных к ответственности.

4. Призываю партнеров, включая США, Великобританию, Израиль, Германию, Норвегию и Францию, срочно предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Снабжение этого жизненно необходимого оборудования должно быть ускорено.

Для нас буквы ПВО и ПРО означают жизнь. Жизнь наших детей, которые ложатся спать в Запорожье и других городах Украины, не зная, проснутся ли на утро. Эти системы могут спасать жизнь в Украине уже сейчас, а не стоять на складах.

5. Призываю страны, которые придерживаются нейтральной позиции по отношению к российской агрессии против Украины, немедленно направить своих представителей в Запорожье, где они смогут переночевать в жилых массивах и почувствовать все, что прикрывают своей нейтральностью», - написал Кулеба.