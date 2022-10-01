ISW: В россии все больше сомневаются, что путину удастся победить в войне против Украины

Взрыв на Крымском мосту, провалы российских военных и проблемы с мобилизацией вызвали прямую критику президента россии владимира путина со стороны сторонников радикальных действий в отношении Украины.

По данным аналитиков, военные корреспонденты подвергли критике путина и кремль за неспособность прямо реагировать на важные события, отметив, что сложно сплотиться вокруг президента, когда его правительство полагается на секретность.

Другие отметили, что путин постоянно не обращал внимания на ряд провалов в войне, в частности на потопление крейсера «Москва».

Некоторые сторонники продолжения войны заявили, что пути должно отомстить за взрыв на мосту через Керченский пролив, иначе его молчание будет воспринято за «слабость».

Также они подвергли критике молчание заместителя председателя Совета безопасности россии дмитрия медведева после взрыва на мосту. Ранее он заявлял, что атака на Крымский мост будет «красной линией».

Критика со стороны провоенного лагеря может указывать на растущие сомнения в способности путина выполнить обещанную им цель так называемой «денацификации» Украины и может подорвать привлекательность среди его основного электората.

В то же время, путин продолжает перетасовывать своих старших военачальников, вероятно, чтобы снять с себя вину и возродить энтузиазм в экстремистском военном сообществе.

Аналитики отмечают, что перетасовка старших командиров не решит системных проблем, которые мешали российским операциям, логистике, оборонной промышленности и мобилизации с начала вторжения.

Козлы отпущения могут отвлечь критику от путина лишь на время, и появление прямой критики руководства среди его наиболее преданных сторонников жесткой линии, вероятно, является предвестником будущего недовольства. Эскалация, обычная или ядерная, не может решать проблемы путина, в частности, в Украине.