СБУ объявила в розыск экс-президента рф медведева и топ-окружение диктатора путина

Служба безопасности Украины разыскивает заместителя председателя совета безопасности рф и бывшего президента страны-агрессора дмитрия медведева.

Об этом свидетельствует база разыскиваемых Министерства внутренних дел Украины.

Украина обвиняет медведева по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, которое является представителем власти). В базе указано, что медведев «исчез» 1 марта.

Также СБУ объявила в розыск пресс-секретаря российского МИД марию захарову. Ее статья УК - 110 ч.3 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям). Захаровой «светит» от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества или без таковой. Дата ее «исчезновения» - 14 марта.

Помимо этого, объявили в розыск таких представителей путинского режима, как бортников, володин, золотов, колокольцев, матвиенко, нарышкин, шойгу, щеголев, патрушев и другие. Судя по данным в базе розыска МВД Украины, Медведеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.