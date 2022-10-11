Тихановская предлагает, чтобы Украина установила дипломатические отношения с оппозиционным правительством Беларуси

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой установить дипломатические и политические отношения между Украиной и Объединенным переходным кабинетом Беларуси.

Об этом сообщает "Лига.net".

- Господин Президент Зеленский, в одном из обращений вы сказали: «Мы не просим мир бороться вместо нас, мы просим оказать нам помощь». Белорусы тоже не просят бороться вместо нас. Мы предлагаем Украине и украинскому народу построить альянс с демократической Беларусью. Объединенный переходной кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, – заявила она.

Тихановская попросила не отождествлять белорусов с режимом Лукашенко.

- Лукашенко – позор моей страны. Что Лукашенко объявит завтра или послезавтра – неизвестно, потому что он не принимает решений, за него это делает кремль. Поэтому Беларусь должна выйти из военных, политических и экономических союзов с россией, подрывающих национальные интересы нашей страны, - заявила белорусская оппозиционерка.

Она добавила, что верит в поражение россии и восстановление Украиной территориальной целостности и суверенитета.