Украина освободила из российского плена еще 32 защитника

Во вторник, 11 октября, в рамках очередного обмена военнопленными удалось освободить и вернуть в Украину 32 воина, а также вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.
Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, будут восстанавливаться, увидят своих родных.
«Мы возвращаем людей. И вернем всех. Мы будем бороться за каждого украинца. Ведь наши люди – наше самое ценное сокровище. И мы победим. В этом нет никаких сомнений», – написал Ермак.