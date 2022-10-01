Украина освободила из российского плена еще 32 защитника

Во вторник, 11 октября, в рамках очередного обмена военнопленными удалось освободить и вернуть в Украину 32 воина, а также вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где продолжались жесткие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

Ребята сейчас проходят медицинское освидетельствование, будут восстанавливаться, увидят своих родных.