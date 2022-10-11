Нардеп Гайду передал николаевским больницам более 600 упаковок медикаментов

Антибиотики, обезболивающие препараты, витамины, растворы – в общей сложности более 600 упаковок медикаментов получили четыре больницы Николаева от команды народного депутата Украины Александра Гайду.

Об этом говорится на странице Александра Гайду в Facebook.

В частности, помощь была передана Николаевской детской областной больнице, а также городским больницам №1, №3 и №5. По словам главного врача Николаевской городской больницы №5 Елены Терентьевой, все медикаменты предоставлены по запросу больницы. А значит, они будут использованы по назначению и потребностям пациентов.

- Хватит этого лекарства нам на месяц - полтора, - отметила главный врач. – Однако это лишь часть помощи, которую мы получаем. Кроме медикаментов это медицинское оборудование, продукты питания, материалы для ремонта помещения после обстрелов. Спасибо благотворителям за поддержку и помощь в это непростое время для Николаева и нашей больницы.

Помощь для медиков города – в приоритете. С начала полномасштабного вторжения команде Александра Гайду удалось передать николаевским медикам 2 ИВЛ – аппараты, инфузионные насосы для реанимаций 4 больниц города, функциональные кровати, более 90 ингаляторов, хирургических ламп, а также генераторы и аптечки для военного госпиталя. Очень нужными для медиков стали машины скорой помощи, переданные детской областной больнице и городской больнице №3.

– Из-за сложной ситуации в городе часть медицинских работников выехали из Николаева. Однако знаю, что большинство врачей остались на местах и продолжают работать, несмотря на риски. Некоторые из них идут на работу под обстрелами, есть отказавшиеся от престижной стажировки за границей, чтобы остаться в Николаеве и помогать своим. Поэтому будем продолжать их поддерживать и помогать – медикаментами, оборудованием и необходимой гуманитарной помощью, – подытожил Александр Гайду.





Напомним, ранее сообщалось, что недавно в Николаев волонтеры из Киевщины привезли около полутора тонн гуманитарной помощи: крупы, консервы, средства гигиены, бытовая химия. Расфасуют и раздадут помощь волонтеры гуманитарного штаба Александра Гайду.