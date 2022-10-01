Главное управление разведки назвало ерундой «расследование» фсб по взрыву на Крымском мосту

В Главном управлении разведки Минобороны назвали «расследование» фсб по взрыву на Крымском мосту ерудной.

Об этом в комментарии «Суспільному» заявил представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов.

- Ерунда вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, обслуживающие путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Удивительно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста, - заявил Юсов

Как известно, 12 октября российская фсб заявила, что задержала восемь подозреваемых по делу о взрыве на Крымском мосту, а организатором «теракта» назвала главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Стоит отметить, что в материалах, опубликованных ФСБ обратили внимание на несостыковки.

Так, международное волонтерское сообщество InformNapalm, которое занимается расследованиями, обращает внимание на то, что не грузовик стал причиной взрыва - автомобиль просто попал под засвет взрыва. Также версия с грузовиком не объясняет, почему обрушились два автодорожных пролета моста в разных местах.

Кроме того, обращается внимание на несоответствия на рентгеновском снимке.

Также, накануне в социальных сетях распространились сообщения, что якобы россия установила личность мужчины, совершившего «теракт» на Крымском мосту. Якобы им оказался украинец, фото паспорта которого также опубликовали. Однако, как обращает внимание «Детектор Медиа», фото паспорта «террориста» оказалось обработанной с помощью фоторедакторов картинкой, иллюстрирующей образец паспорта гражданина Украины (ID карточку) с Википедии.