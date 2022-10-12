Столтенберг заявил, что страны НАТО считают своим приоритетом усиление системы ПВО в Украине

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Washington Post.

Он призвал партнеров предоставить Украине больше средств и систем ПВО из-за массовых ракетных атак россии.

«Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины, и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины», - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО назвал ракетные атаки россии признаком слабости и того, что у российского диктатора владимира путина заканчиваются альтернативы.

«Украина имеет импульс и продолжает добиваться значительных успехов, тогда как россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным нападениям на гражданское население и критическую инфраструктуру», - добавил Столтенберг.

Стоит отметить, что заявление генсек НАТО сделал сегодня в Брюсселе во время открытия очередной встречи по обороне Украины в формате «Рамштайн». Планируется, что на заседании также будет присутствовать глава Пентагона Ллойд Остин.

Напомним, Ермак подтвердил, что первая установка ПВО IRIS-T уже на Украине.