Столтенберг заявил, что страны НАТО считают своим приоритетом усиление системы ПВО в Украине

Члены НАТО намерены усилить противовоздушную оборону Украины. Это станет приоритетом военной помощи.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает The Washington Post.
Он призвал партнеров предоставить Украине больше средств и систем ПВО из-за массовых ракетных атак россии.
«Мы рассмотрим, как увеличить поддержку Украины, и главным приоритетом будет усиление противовоздушной обороны Украины», - сказал Столтенберг.
Генсек НАТО назвал ракетные атаки россии признаком слабости и того, что у российского диктатора владимира путина заканчиваются альтернативы.
«Украина имеет импульс и продолжает добиваться значительных успехов, тогда как россия все чаще прибегает к ужасающим и неизбирательным нападениям на гражданское население и критическую инфраструктуру», - добавил Столтенберг.
Стоит отметить, что заявление генсек НАТО сделал сегодня в Брюсселе во время открытия очередной встречи по обороне Украины в формате «Рамштайн». Планируется, что на заседании также будет присутствовать глава Пентагона Ллойд Остин.
Напомним, Ермак подтвердил, что первая установка ПВО IRIS-T уже на Украине.