Байден не видит пока веских причин для встречи с путиным

Президент США Джо Байден не видит смысла проводить встречу с президентом россиив владимиром путиным на саммите G20 в Индонезии.

Об этом американский президент сказал в интервью CNN .

По словам Байдена, он не видит «веских причин» для встречи с путиным. Однако он не исключил такую возможность и заявил, что двусторонние переговоры будут зависеть от предмета разговора. Он добавил, что если пути захотят обсудить заключенную звезду американского баскетбола Бритни Гринер, то он будет открыт для беседы.

«Он действовал жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И потому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас», – заявил Байден.

Напомним, в Конгресс США внесли два законопроекта о признании россии спонсором терроризма.