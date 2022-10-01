«Он думал, что Киев – это дом матушки-россии и его будут там приветствовать»: Президент США заявил, что путин просчитался при вторжении в Украину

Президент США Джо Байден считает президента рф владимира путина «рациональным игроком», но при этом, по его мнению, он «значительно просчитался», начав полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом американский лидер заявил в эксклюзивном интервью CNN.

«Я думаю, что он рациональный игрок, который значительно просчитался», – сказал Байден в беседе с журналистом Джейком Тэппером.

Байден назвал «нелепыми» цели, о которых президент рф заявил, развязывая против Киева полномасштабную войну. По мнению американского лидера, путин ошибочно предполагал, что украинцы подчинятся российскому вторжению, но вышло наоборот, россияне столкнулись с ожесточенным сопротивлением внутри страны.

«Он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что Киев – это дом матушки-России и что его будут там приветствовать, и я думаю, что он просто полностью просчитался», – сказал Байден.

Президент США считает, что угрозы, исходящие из россии, могут привести к катастрофическим «ошибкам» и «просчетам». При этом он отказался уточнить, как именно США отреагируют, если москва применит тактическое ядерное оружие против Украины. В тоже время, Байден думает, что владимир путин не пойдет на применение ядерного оружия.

«Я не думаю, что он это сделает. Я думаю, что с его стороны безответственно говорить об этом», – добавил он.

Напомним, Байден не видит пока веских причин для встречи с путиным.