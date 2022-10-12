Швейцария расширила список санкций против россии из-за незаконных референдумов

Швейцария расширила санкционный список против россии из-за причастности к подготовке и проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщается на странице Федерального совета Швейцарии.

«12 октября EAER внес изменения в Приложение 8 к Указу о мерах, связанных с ситуацией в Украине», - говорится в сообщении.

В ограничительный список добавили еще 30 человек, которым запретят въезд в страну, а также семь организаций.

Физические и юридические лица из россии включены в санкционный список из-за причастности к подготовке и проведению «референдумов» на оккупированных территориях Украины. Теперь их активы в Швейцарии должны быть заморожены.

Напомним, СНБО ввел санкции против окружения путина, патриарха Кирилла и владельца МОС.