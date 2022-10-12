«ВСУ изменили динамику этой войны»: Глава Пентагона заявил, что Украина достигла выдающихся успехов на поле боя

Украинские военные добились выдающихся успехов и изменили динамику войны с россией. Партнеры готовы удовлетворять срочные потребности Украины и укреплять ее в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил на открытии шестой встречи коалиции Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает Liga.net.

– Украина достигла выдающихся успехов на поле боя. И, несмотря на новые нападения Путина, украинские силы изменили динамику этой войны. Они освободили сотни городов от русской оккупации. Они отвоевали тысячи квадратных километров своей земли, – заявил Остин.

Эти победы принадлежат украинским военным, но поддержка Контактной группы Рамштайн очень важна, отметил Остин: «Мы добились огромного прогресса, работая вместе».

Он заверил, что Контактная группа полна решимости, а поддержка Украины не зависит от времени года или результата какой-либо конкретной битвы.

– Мы будем продолжать укреплять обороноспособность Украины – как для сегодняшних неотложных нужд, так и на долгосрочную перспективу, – заявил глава Пентагона.

Партнеры также активизируют усилия по обучению украинских военных и должны подтолкнуть к инновациям свой ВПК, чтобы обеспечить ВСУ необходимым оборудованием, добавил Остин.

Первым номером в повестке дня Рамштайна будет укрепление противовоздушной обороны, написал в Twitter министр обороны Алексей Резников и добавил: «Испытываю оптимизм. Следите за новостями!».

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО считают своим приоритетом усиление системы ПВО в Украине.