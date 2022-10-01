Дефицита мощностей нет: Шмигаль заявил, что Украина была готова к ракетным атакам россии по критической инфраструктуре

Украина была готова к тому, что россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты — разрабатывались разные сценарии реагирования.

Об этом отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

– Украинская энергосистема функционирует в нормальном режиме. Мы не запрашивали аварийную помощь у наших европейских соседей. Дефицита мощностей нет. Прямо сейчас продолжаются ремонтные работы. В общей сложности электроснабжение восстановлено почти для 4 тысяч населенных пунктов и миллионов потребителей, — сказал глава Правительства.

По словам премьер-министра, государство закупило необходимое резервное оборудование. Уже сейчас ГСЧС при необходимости обеспечивает мобильными электростанциями социально важные объекты в городах, где электроснабжение пока отсутствует.

В то же время, как отметил Денис Шмигаль, все должны быть готовы к временным перебоям с электроэнергией. Там, где это необходимо, во избежание перегрузки энергетических сетей выключается свет по графику.

– Не будем украшать действительность – эта зима будет тяжелой. Поэтому еще раз призываем всех тщательно готовиться к зиме. Желательно, чтобы у каждой семьи был запас необходимых базовых вещей: теплая одежда, свечи, фонарики, батарейки. Это важно подготовить на случай, если в результате массированных ракетных обстрелов исчезнет свет или тепло, — отметил Премьер-министр.

Денис Шмигаль подчеркнул, что правительство вместе с местными властями накопило достаточное количество энергоресурсов, подготовили сети, закупили дополнительное оборудование, обеспечивают ремонты поврежденной инфраструктуры. Подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации в случае невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

Напомним, в «Укрэнерго» призвали ограничить электропотребление в утренние и вечерние часы.