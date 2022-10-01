«До москвы достанет»: В США разрабатывают ракеты для HIMARS с дальностью в тысячу километров

В США компания Lockheed Martin, производящая системы HIMARS, анонсировала на выставке вооружения AUSA 2022 ракеты M142 HIMARS и M270 MLRS, дальность которых увеличится до 1000 километров.

Об этом сообщает издание Janes, передает Лига.net.

Производитель планирует модернизировать ракеты благодаря технологии Precision Strike Missile (PrSM) в четыре этапа. По словам вице-президентки Lockheed Martin Полы Хартли, первые испытания ракеты запланированы на 2023 год. Тогда же запланирован выпуск таких ракет. На производство 54 тестовых ракет PrSM выделили более 70 миллионов долларов.

Увеличение дальности поражения ракет до 1000 км намечено на четвертый этап. Оно зависит от утверждения в армии США, которое должно состояться до конца октября 2022 года. Сейчас Lockheed Martin официально заявляет о плановой дальности поражения до 650 км, а имеющиеся баллистические ракеты ATACMS могут поражать цели на 300-километровом расстоянии. Расстояние от центральных областей Украины до москвы составляет примерно 1000 километров.