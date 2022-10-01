Более 20 россиян приплыли на яхтах в Южную Корею, чтобы избежать мобилизации

Более 20 россиян, спасаясь от мобилизации и войны, приплыли на частных яхтах в Южную Корею.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Все находившиеся на борту — мужчины в возрасте 20–30 лет. По информации издания, большинству отказали во въезде, пропустили только двух из них. Цель въезда остальных власти сочли «неясной» из-за отсутствия нужных документов.

Россиянам, как правило, разрешен въезд в Южную Корею без визы, но необходимо получить предварительное разрешение на пересечение границы, для чего подается заявка через электронную систему авторизации поездок.

Напомним, ранее два гражданина россии, которые подлежат «частичной мобилизации», добрались с Чукотки до территории США, проплыв около 500 км в лодке.