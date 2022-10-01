Президент Зеленский ввел санкции против владельца НГЗ Дерипаски – его лишат влияния на завод

Президент Украины Владимир Зеленский ввел экономические санкции против экс-президента Виктора Януковича, его сообщника Сергея Курченко, экс-министра обороны Павла Лебедева и российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом говорится в указе Президента Украины №694/2022.

Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». Указ вступает в силу со дня опубликования.

Санкции введены на 10 лет и предусматривают блокирование активов – «временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные праву распоряжения ими».

Напомним, что Николаевский глиноземный завод остановили в результате войны россии против Украины. Ранее сообщалось, что НГЗ не включили в список на конфискацию – в НАПК считают, что его не удастся быстро национализировать. Также сообщалось, что апелляционный суд оставил под арестом НГЗ. Российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод», о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц Украины.