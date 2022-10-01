Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос об отмене безвиза для белорусов

Президент Владимир Зеленский предложил Кабинету Министров рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима для граждан беларуси.

Об этом говорится в ответе главы государства на соответствующую петицию.

Петиция об отмене безвизового режима с беларусью была размещена на сайте интернет-представительства президента Украины 4 июля, она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей граждан. Автор петиции предложил отменить безвизовый режим из-за «враждебных действий» беларуси.

«В настоящее время Кабинету Министров Украины предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан», - говорится в ответе президента на петицию.

Зеленский отметил, что все пункты пропуска на границе с беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, через который могут возвращаться украинцы. Также граница закрыта на въезд для граждан беларуси и других иностранцев.

Он также заверил, что контролирует меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами беларуси границы с Украиной.

Напомним, Кабмин ввел визовый режим с россией.