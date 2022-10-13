Литва предоставит Украине новый пакет военной помощи

Украина в скором времени получит от Литвы очередной пакет военной помощи.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Литва продолжает поддержку Украины! Передаем ВСУ зимнюю одежду и снаряжение, выделим дополнительные средства на материальное обеспечение в следующем году, предоставим 120-миллиметровые минометы на платформе 113, бронемашины, тепловизоры, дроны и т.д. Мы не остановимся!», – написал Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.