Зеленский призвал депутатов ПАСЕ лишить россию доходов от экспорта нефти и газа

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы призвал к жестким санкциям против россии.

Об этом информирует «Энергоатом».

«Должны продолжать наш диалог, чтобы еще больше сократить возможности россии финансировать войну. В частности, жизненно необходимо избавить государство-агрессора доходов от экспорта нефти и газа. россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов ЕС», – сказал Зеленский.

Президент также призвал прийти к согласию и найти способ, как заставить россию выполнить требование МАГАТЭ — обеспечить демилитаризацию ЗАЭС.

Он отметил, что ПАСЕ может первой из международных организаций признать Россию «государством-террористом».

Владимир Зеленский добавил, что Европа может стать лидером в создании трибунала за преступления РФ и механизмов компенсации нанесенного ею ущерба.

Напомним, Кремль засекретил четверть всех расходов на 2023 год – значительная часть уйдет на войну.