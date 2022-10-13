Зеленский призвал депутатов ПАСЕ лишить россию доходов от экспорта нефти и газа

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы призвал к жестким санкциям против россии.
Об этом информирует «Энергоатом».
«Должны продолжать наш диалог, чтобы еще больше сократить возможности россии финансировать войну. В частности, жизненно необходимо избавить государство-агрессора доходов от экспорта нефти и газа. россия должна увидеть ноль на счетах, чтобы задуматься о пользе мира. Именно таким должен быть смысл санкционных пакетов ЕС», – сказал Зеленский.
Президент также призвал прийти к согласию и найти способ, как заставить россию выполнить требование МАГАТЭ — обеспечить демилитаризацию ЗАЭС.
Он отметил, что ПАСЕ может первой из международных организаций признать Россию «государством-террористом».
Владимир Зеленский добавил, что Европа может стать лидером в создании трибунала за преступления РФ и механизмов компенсации нанесенного ею ущерба.
Напомним, Кремль засекретил четверть всех расходов на 2023 год – значительная часть уйдет на войну.