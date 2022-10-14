Бывший генерал НАТО может стать президентом Чехии

Бывший генерал чешской армии и глава Военного комитета НАТО Петр Павел вышел в лидеры президентской гонки в Чехии за три месяца до выборов, которые должны пройти в январе 2023 года.

Об этом сообщает «Укринформ».

Отмечается, что согласно опросу социологической группы Median, если бы президентские выборы в Чехии проходили сейчас, в первом их туре победу с результатом 24% голосов одержал Петр Павел. Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш занял бы второе место с результатом 23,5%, а на третьей позиции с результатом 10% оказалась бы бывшая ректор Университета Менделя Дануше Нерудова.

Несмотря на то, что разница между Петром Павелом и Андреем Бабишем находится в рамках статистической погрешности, рейтинг бывшего высокопоставленного чиновника НАТО в последнее время показывает стабильную тенденцию роста.

Первый тур следующих президентских выборов в Чехии должен пройти 13-14 января 2023 года. Действующий глава государства Милош Земан, побеждавший на выборах президента в 2013 и 2018 годах, не может участвовать в предстоящих выборах, поскольку уже был два срока у власти.