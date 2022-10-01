В россии угрожают выйти из зерновой сделки

Москва угрожает выйти из зернового соглашения, если его требования не будут выполнены по экспорту российского зерна и удобрений в страны Африки и Азии.

Об этом заявил представитель россии при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, сообщает Reuters .

«Если мы увидим, что на российской стороне соглашения ничего не происходит – экспорт российского зерна и удобрений, – то извините, нам придется посмотреть на это по-другому», – сказал Гатилов.

На вопрос, может ли россия воздержаться от поддержки возобновления соглашения по зерну из-за опасений, он ответил:

«Есть такая возможность. Мы не против поставки зерна, но это соглашение должно быть равноправным, оно должно быть справедливым и справедливо выполняться всеми сторонами».

Ранее путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна «зерновым коридором» с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны, как предполагалось.

Президент Владимир Зеленский отверг ложь путина и заверил, что Украина остается гарантом продовольственной безопасности.

Также глава Минагрополитики не уверен, что удастся продолжить действие «зернового коридора» из-за «психически нестабильного путина».