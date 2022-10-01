«У нас только 10% от потребностей ПВО»: Зеленский на сессии ПАСЕ призвал помочь Украине закрыть небо от российских ракет

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет лишь 10% потребностей противовоздушной обороны.

Об этом глава государства заявил во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы в четверг, 13 октября.

— У нас есть своя противовоздушная оборона. Ее маловато. Мы боремся с обширным территориально государством и большим по объему техники и ракет. Вы видите, с каким количеством мы боремся, боремся неплохо – 130 ударов крылатых ракет вдоль двух суток, применение десятков дронов-камикадзе… Мы хотим, чтобы у нас была возможность закрыть небо, нам наших возможностей не хватает» , - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Германия уже открыла возможность поставки Украине ПВО – передали первую систему IRIS-T, также США поддержали Украину, пообещав системы NASAMS.

Однако Президент отметил, что хочет, чтобы такая поддержка была в разы больше и ожидает конкретных шагов от Франции и Италии.

— Мы ожидаем от Франции и Италии мощных шагов, где они могли бы нам помочь. Здесь нечего добавить. У нас есть 10% от того, что нам нужно, если честно , – резюмировал он.

Напомним, Макрон пообещал Украине передать в ближайшие недели САУ CAESAR и средства ПВО.