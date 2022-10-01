Правительство Меркель сознательно занижало риски немецкой зависимости от российского газа, - СМИ

Правительство бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель пыталось занизить оценку рисков, связанных с запуском Северного потока 2.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Лига.net".

Издание получило от правительства ранее не публиковавшийся доклад о рисках, связанных с запуском СП2, от декабря 2021 года, и утверждает, что основным выводом документа является то, что для энерго- и газоснабжения Германии газопровод угрозы не представляет.

В то же время, отмечает Spiegel, предупреждение Украины и других государств о том, что россия может использовать поставки газа в качестве инструмента политического шантажа, во время подготовки доклада было полностью проигнорировано.

«Особенно смущает безапелляционность, с которой Министерство экономики отмахнулось от опасений, высказанных Польшей и Украиной», – пишет Spiegel.

Издание напоминает, что Украина отметила, что газпром осенью 2021 года сократил объемы снабжения по украинским газопроводам, а Польша обращала внимание на то, что в предыдущих газовых кризисах 2008-2009 и 2014 годов россия уже демонстрировала готовность использовать газ как политический инструмент. Кроме того, от Польши поступало предупреждение, что из-за кадрового дублирования газпром напрямую связан с правительством россии, которое имеет возможность оказывать через него политическое давление.

«Сейчас, через семь месяцев после начала вторжения в Украину эти предупреждения выглядят абсолютно пророческими», - отмечает Spiegel.

Однако Минэкономики Германии заверило тогда, что не выявило «достаточных доказательств конкретной угрозы безопасности из-за поставок газа».

Издание отмечает, что в докладе сказано об увеличенной до 90% зависимости Евросоюза от импорта газа, однако прямой из этого вывод, что запуск СП2 сделает эту зависимость еще больше и создаст новые риски, авторы доклада не сделали. В сентябре и октябре 2021 года, когда писался доклад, уровень заполнения крупнейшего немецкого газохранилища в Редене был менее 10%.