Офис Президента требует от Красного Креста срочно направить миссию к украинским пленным – в концлагерь в Еленовку

Офис Президента Украины требует от Международного комитета Красного Креста организовать миссию в российский концлагерь в Еленовке, где оккупанты содержат украинских пленных.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Сегодня состоялась встреча в онлайн-формате украинской команды, которая занимается темой освобождения пленных, с представителями Красного Креста и других причастных к этому процессу международных организаций.

– Считаю, что Международный комитет Красного Креста – это не клуб с привилегиями, где получают зарплаты и наслаждаются жизнью. Красный Крест имеет обязательства, прежде всего, морального характера. Мандат Красного Креста должен выполняться. Необходимо немедленно делать то, что вполне логично для Красного Креста. Есть Еленовка. Фактически концлагерь, в котором содержатся пленные. Нужен доступ к ним, как это обусловливалось. Красный Крест может это осуществить. Но нужно пытаться это осуществить. Украина готова содействовать этому. По образцу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста. Но для этого нужно лидерство. Нужна добросовестность. Нужно понимание, кто и зачем создавал такой институт, как Красный Крест, - сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак выдвинул безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста: в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в Еленовке. Ермак не понимает, почему в Еленовку до сих пор не прибыла миссия Красного Креста. Он подчеркнул, что времени на ожидание нет, поскольку речь идет о человеческих жизнях.

– Мы готовы к этому приобщиться. Туда готовы поехать наши народные депутаты. Наши уважаемые партнеры – представители стран, которые сегодня с нами, уверены, тоже готовы помочь, чтобы ведущие каналы, другие средства массовой информации прибыли. Как это происходит, например, когда приезжает миссия МАГАТЭ, – сказал Ермак.

В противном случае Украина будет применять все возможные информационные и дипломатические средства для сдвига этого вопроса с места. Украина вместе с партнерами сможет найти вариант, как сформировать экспертную группу, и людей, готовых выполнить ту миссию, которую должен выполнить Красный Крест.

– Но мы больше не будем ждать. Каждый час, каждый день – это жизнь наших людей. И война – это сегодня экзамен для каждого человека, в том числе экзамен для международных организаций. Если есть желание, то всегда есть способ его реализовать, – сказал Ермак.

Отметим, что следует различать деятельность Международного комитета Красного Креста, который сотрудничает с рф, и к которому выдвигает претензии Украина, и деятельность Общества Красного Креста Украины. Вторая организация активно участвует в гуманитарной помощи украинцам, в частности, выполняет важные задачи в Николаеве – как в снабжении продуктами и водой, так и в ликвидации последствий российских обстрелов.