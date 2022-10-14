Пентагон ускорит вступление Швеции и Финляндии в НАТО – им не хватает согласия двух стран Альянса

Шеф Пентагона Ллойд Остин призвал страны-члены НАТО быстрее ратифицировать документы о вступлении Финляндии и Швеции в Альянс.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

– Я призываю всех союзников ратифицировать протоколы о вступлении как можно быстрее, чтобы мы смогли принять наших демократических партнеров в Альянс, – сказал Остин на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО.

Напомним, 18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

Вступление обеих стран в НАТО ратифицировали 28 из 30 стран. Пока не сделали это, как сообщалось, только Турция и Венгрия. При этом в Анкаре предупреждали, что не ратифицируют вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пока эти скандинавские страны не выполнят ряд турецких требований.