НАТО проведет в Европе учения по противодействию ядерным атакам

Военно-воздушные силы стран НАТО с 17 по 30 октября проведут в Европе запланированные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon.

Об этом сообщает «Бабель».

В расписании учений отработка сдерживания ядерных атак противников десятками самолетов в небе над северо-западной Европой. При этом в Альянсе подчеркивают, что эти учения являются регулярными, ежегодными и не связаны с текущими мировыми событиями, намекая на то, что они не вызваны угрозами россии.

В Steadfast Noon примут участие 14 стран и до 60 самолетов разных типов, среди которых американские стратегические дальние бомбардировщики B-52.

Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию BBC сказал, что россия начала готовить свое общество к ядерному удару. Генсек НАТО рассказал, что силы Альянса планируют провести учения по ядерному сдерживанию. В НАТО заявили, что ядерный удар россии по Украине почти наверняка повлечет за собой «физический ответ» Альянса.