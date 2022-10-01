Президент Таджикистана напомнил путину, что Центральная Азия – это уже не СССР

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично обратился к российскому диктатору владимиру путину с просьбой не вести политику в отношении стран Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу.

Это произошло во время саммита «Центральная Азия – Россия», который прошел в Астане.

- Мы были свидетелями с вами развала Советского Союза. Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи. Не оказали поддержку развитию. Вы вчера говорили о двух миллионах (мигрантов из Таджикистана в РФ, – ред.), я хотел вам сказать, это больше двух миллионов наших граждан уезжают в РФ не только на заработки, они обучаются, лечатся, – сказал Эмомали Рахмон.

По его словам, россия ведёт продовольственное сотрудничество и развивает товарооборот, однако взамен не проявляет равное отношение.

- Почему на какой-то несчастный форум в Таджикистане, мы умоляем, я дал поручение МИД, я даже с вами говорил, чтобы хотя бы на уровне министров присутствовали. Нет, на уровне заместителей министров. Вот Таджикистан заслужил, стратегический партнёр. Мы что, так поступаем? Нас не 100-200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнёра (в лице россии, – ред.). Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы? Не надо в нас много денег вкладывать. Владимир Владимирович, просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому союзу, – обратился к российскому диктатору Эмомали Рахмон.

Президент Казахстана Токаев на правах председателя перебил Рахмона и попросил подытожить своё выступление. Президент Таджикистана закончил эмоционально:

«Я просто хочу попросить, чтобы не было политики по отношению к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому Союзу. У каждой страны есть свои проблемы, свои вопросы, свои традиции и обычаи. Надо находить золотую середину и работать с каждой из республик в отдельности».

Напомним, ранее Президент Казахстана Токаев при путине заявил, что Казахстан не планирует признавать независимость «квазигосударств» «Л/ДНР».