«россия находится в атмосфере своего поражения, а мы должны вернуть мир», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что россия находится в атмосфере своего поражения и безнадежности.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Посмотрите, как обеспокоен враг. Послушайте, что и как спрашивают у руководителя этих террористов, когда он все же выходит к людям, журналистам. россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя.

– Да, у них еще есть люди, которых они бросают в атаку. У них есть оружие, ракеты и "шахиды", которые они применяют против Украины. У них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир. Но у них нет шансов. И не будет. Потому что Украина двигается вперед, – сказал Зеленский.

Также он обратился к гражданам Украины на временно оккупированных территориях.