В Варшаве у посольства рф появилась Аллея жертв российской агрессии

Варшавский городской совет переименовал пешеходно-велосипедный маршрут, расположенный вдоль улицы Бельведерской возле посольства россии, в Аллею жертв российской агрессии.

Об этом сообщает TVN24.

В обосновании соответствующего постановления указано, что название соответствует предложенному месту расположения, учитывая российскую агрессию против Украины, которая продолжается.

Также указано, что «наименование имеет целью спровоцировать, принудить к размышлениям и действиям российскую державу».

За соответствующее решение проголосовали 55 депутатов мэрии, двое высказались против.

Документ о переименовании вступит в силу через 14 дней после его опубликования в официальном вестнике