Зеленский договорился с принцем Саудовской Аравии относительно сотрудничества по освобождению украинских воинов из плена россиян

Президент Украины Владимир Зеленский договорился с принцем Саудовской Аравии сотрудничать по вопросу освобождения украинских пленных из российских тюрем.

Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил украинский лидер в Twitter.

«Побеседовал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины, резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН. Договорились о взаимодействии в освобождении украинских военнопленных. Договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине», – написал Зеленский.

В конце сентября при посредничестве принца Саудовской Аравии Украина вернула из российского плена иностранцев, воевавших за Украину. Речь идет о гражданах США, Великобритании, Швеции, Хорватии и Марокко. Всего удалось уволить 10 человек.