«Мир станет возможным тогда, когда для России станет невозможен ее террор»: Зеленский рассказал о пути Украины к победе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что даже 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-нибудь задуматься. А потому только реальные победы Украины – это путь к миру.

Об этом шла речь в его традиционном видеообращении.

– Мы делаем все, чтобы уменьшить возможности оккупантов, способность российской армии нести террор украинской землей. Последовательно уничтожаем логистику террористов, их склады и штабы. Общие потери врага только убитыми уже приближаются к 65 тысячам. Столько граждан России отдали свою жизнь за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность. И после того, как идет российская «могилизация», можно сказать, что и 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься, - заявил Зеленский.

- Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украины, – только полное вытеснение оккупантов из украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру, - добавил Глава государства.

По его словам, мир станет возможным тогда, когда для России станет невозможен ее террор.

Также Президент Украины напомнил, что продолжаются активные действия на разных участках фронта. Очень тяжелая ситуация сохраняется в Донецкой и Луганской областях. Самое тяжелое – Бахмутское направление, как и в предыдущие дни: «Держим позиции».