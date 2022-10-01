Глава Военного комитета НАТО под аплодисменты публично поспорил с послом Китая из-за Украины

Высокопоставленный чиновник НАТО поспорил с китайским дипломатом из-за неспособности Китая осудить российское вторжение в Украину.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает ЕП.

Чрезвычайно откровенный обмен между адмиралом Робом Бауэром, главой Военного комитета альянса, и Хе Рулонгом, послом Китая в Исландии, произошел после выступления Бауэра о роли НАТО в Арктическом регионе на ежегодной ассамблее «Полярный круг» (Arctic Circle) в Исландии.

Бауэр, офицер ВМС Нидерландов, сказал, что Китай «не разделяет наших ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок».

Китайский посол выступил из зала, чтобы возразить Бауэру, сказав: «Адмирал, с должным уважением, ваши слова и замечания преисполнены высокомерия».

Это вызвало реакцию представителя НАТО.

- У меня есть вопрос к вам, поскольку вы подчеркиваете принцип суверенитета и важность международно признанных границ в мире. Тогда как так получилось, что Китай до сих пор не осудил нападение России на Украину? - сказал Бауэр, вызвав аплодисменты.

Хе Рулонг ответил, что взгляд Китая на «украинский кризис» содержит историческую перспективу, и мир должен «понять первопричину». Он назвал Китай «миротворцем в мире», что вызвало смех в зале.

Как известно, Китай не соглашается на призывы США осудить войну путина в Украине, хотя в начале этой недели Пекин заявил, что «обеспокоен» недавними ракетными ударами Москвы по гражданским целям.

Напомним, Президент США Джо Байден рассказал, что ранее он предупредил главу Китая Си Цзиньпина о «гигантской ошибке», если Китай поможет россии в войне против Украины.