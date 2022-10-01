Чеченские боевики в Рубежном выгоняют гражданских из их жилья, чтобы поселить своих офицеров, – Генштаб ВСУ

Чеченские военнослужащие, прибывшие в временно оккупированное Рубежное Луганскую область, выгнали гражданских из частных помещений для размещения своих офицеров.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Нарушения норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны на временно захваченных территориях стали нормой для российских оккупационных войск. В населенном пункте Рубежное Луганской области, прибывшие на усиление группировки военнослужащие из чеченской республики, начали выселять гражданских граждан из частных помещений для размещения своих офицеров», - говорится в сообщении.

Напомним, жены мобилизованных в так называемой «днр» написали коллективное обращение к предводителю псевдообразования пушилина с просьбой разобраться и наказать «кадыровцев», которые издевались и насиловали их мужей.