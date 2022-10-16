Около 2 тысяч украинских военнослужащих пройдут подготовку во Франции

Франция примет на обучение до 2000 украинских военнослужащих в рамках новой совместной учебной миссии Европейского союза.

Об этом заявил, министр вооруженных сил Себастьен Лекорню в интервью Le Parisien.

«Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель», — добавил министр, напомнив, что «во Франции уже проходили обучение артиллеристы для Ceaser».

По словам министра, подготовка будет проходить на «трех уровнях».

«Сначала общая подготовка бойца. Затем о конкретных потребностях сообщают украинцы, например, о логистике. И третий уровень обучения на предоставляемом вооружении», - сказал он.

Что касается военной техники, поставляемой в Украину, Себастьян Лекорню не согласился, что Франция поставляет мало военной техники по сравнению с другими союзниками.

«По тому, что реально получается, и по эффективности мы можем быть в первой пятерке стран», — сказал он.

Министр подтвердил предстоящую поставку зенитных систем Crotale, «особенно полезных в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками», и это произойдет «в течение двух месяцев».

Франция также изучает по просьбе Украины поставку ракет класса «земля-земля», таких как LRU (системы залпового огня).

Ранее сообщалось,что Евросоюз планирует создать миссию для обучения тысяч украинских военнослужащих в Европе.