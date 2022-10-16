Китай не откажется от права на применения силы в тайваньском вопросе, но будет стремиться решить его мирно, – Си Цзиньпин

Си Цзиньпин заявил, что решение тайваньской проблемы зависит от китайского народа, и Китай никогда не откажется от права на применение силы, но будет стремиться к мирному урегулированию.

Об этом он заявил во время XX съезда Компартии Китая.



- Решение тайваньской проблемы — это личное дело китайского народа, и решать его должен китайский народ. Мы настаиваем на стремлении к мирному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры, - заявил китайский лидер.

Он уточнил, что этот вариант якобы «направлен на вмешательство внешних сил и очень небольшого числа сторонников независимости Тайваня, а не подавляющего большинства тайваньского народа».

Отмечается, что после этого зал разразился продолжительными аплодисментами.

Напомним, на ежегодной Ассамблее Арктического круга адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО и посол Китая в Исландии Хэ Рулун устроили словесную перепалку из-за войны, развязанной россией в Украине.