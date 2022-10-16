Папа римский считает, что мир стоит на пороге Третьей мировой войны, поэтому призвал уничтожить ядерное оружие

Папа римский Франциск назвал обладание ядерным оружием аморальным и призвал его уничтожить.

Об этом пишет La Stampa.

Франциск пишет, что мир оказался на пороге Третьей мировой войны и должен предпринять шаги к разоружению, чтобы не допустить самоуничтожения.

«Я вижу противоречие среди тех, кто заявляет о своих христианских корнях, но потом разжигает военные конфликты как способ разрешения собственных интересов. Нет! Хороший политик всегда должен стремиться к миру; добрый христианин должен всегда выбирать путь диалога», – заявил папа римский.

Он считает, что глобальные расходы на вооружение являются «одним из самых серьезных моральных скандалов современности», и потому просит мировых лидеров «взять решительное обязательство прекратить торговлю оружием, которое влечет за собой так много невинных жертв».

Отдельное внимание Франциск в опубликованном отрывке посвятил ядерному оружию, которое считает дамокловым мечом, давящим на человечество.

«Иметь ядерное и атомное оружие безнравственно. Неприемлемо и немыслимо, что на создание такого вида оружия тратятся ресурсы в то время, когда надвигается серьезный продовольственный и климатический кризис», – пишет папа римский.

Он заявил, что существование ядерного оружия ставит под угрозу существование всей планеты.

«Поэтому любая просьба от имени Бога обуздать безумие войны также предполагает мольбы уничтожить это оружие», – заявил Франциск.

Напомним, ранее Папа Римский вновь призвал Зеленского и путина начать переговоры и попросил лидера рф «прекратить спираль насилия и смерти».