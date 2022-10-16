Сербия временно закрыла посольство в Украине ради безопасности персонала

Сербия приняла решение временно закрыть свое посольство в Украине с целью обеспечения безопасности сотрудников.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Сербии в Украине.
«Посольство Республики Сербия в Украине в целях защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают совершать свою работу в городе Белград», - говорится в сообщении посольства.
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