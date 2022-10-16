Тайвань ответил на заявление главы КНР – остров не откажется от суверенитета

Тайвань отвергает предложенную Пекином модель управления островом «одна страна, две системы» и не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромисс по свободе и демократии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Тайвань не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромисс по свободе и демократии, а его народ выступает против идеи Пекина об управлении Тайванем по модели «одна страна, две системы», – говорится в заявлении офиса президента Тайваня.

Это заявление из Тайбэя прозвучало вскоре после того, как глава КНР Си Цзиньпин на открытии съезда Коммунистической партии в Пекине заявил, что Китай никогда не откажется от применения силы для воссоединения Тайваня с материком.