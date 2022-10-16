Министр по делам диаспоры Израиля выступил за то, чтобы его страна предоставила Украине оружие

Министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал предоставить Украине оружие.

Об этом написал в Twitter.

Он подчеркнул, что Иран уже поставляет в Россию ракеты малой и средней дальности.

«Сегодня утром сообщалось, что Иран опрокидывает россии баллистические ракеты. В этом кровавом конфликте Израиль больше не сомневается. Пора Украине получить также военную помощь, такую, как оказывают США и страны НАТО», – написал он.

Пока Израиль оказывает Украине только гуманитарную помощь и отказывается давать оружие. В частности, систем противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Израиль предоставляет Украине данные разведки об иранских дронах , которые использует российская армия.