Красный Крест готов посетить военнопленных в Еленовке, но у них до сих пор нет гарантий безопасности

Команда из 11 сотрудников Международного комитета Красного Креста готова посетить пленных в тюрьме в Еленовке, но не имеет минимальных гарантий безопасности на месте и «разрешения местных властей» на визит.

Об этом сообщает ICRC.

Так, команда из 11 сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), включая врача, готова в Донецке посетить всех военнопленных, содержащихся в этом районе, в частности в пенитенциарном учреждении в Еленовке. Их миссия будет заключаться в проверке условий содержания и лечения, доставке предметов первой необходимости и обеспечении военнопленным возможности связаться со своими семьями.

«Интенсивные боевые действия в этом районе сегодня подчеркивают, насколько велика опасность и как трудно было выполнить эту миссию. Наша команда была готова в течение нескольких месяцев, но до сих пор не имеет одновременно минимальных гарантий безопасности на месте и местного разрешения на проведение визита», - идется в сообщении.

В МККК заявили, что обвинения Комитета «в том, что ему отказано в полном и немедленном доступе», не поможет ни военнопленным, ни их семьям, и единственные, кто может изменить ситуацию - это вовлеченные государства и «власти», осуществляющие содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что россияне почти не кормили украинских пленных, а ООН и Красный крест не проверяли ситуацию.

Напомним, Офис Президента Украины потребовал от Международного комитета Красного Креста организовать миссию в российский концлагерь в Еленовке, где оккупанты содержат украинских пленных.

После критики Зеленского «Красный Крест» потребовал немедленно предоставить доступ к украинским военнопленным.

Недавно, глава Красного креста пообещала Украине и дальше требовать от россии доступа к военнопленным в Еленовке