В ЕС призывают ввести против Ирана санкции за поставку россии дронов-камикадзе

Министры иностранных дел Европейского Союза призвали к введению новых санкций против Ирана, если будет доказана причастность Тегерана к войне россии против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне, – ред.)», – заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Он добавил, что в этой встрече примет участие украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые воздушные атаки на Киев, когда беспилотники нанесли удары по домам возле Центрального железнодорожного вокзала в часы пик.

«То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, по-видимому, используются для атаки в центре Киева. Это зверство», - сказал Кофод.

Он подчеркнул, что ЕС должен сделать «конкретные шаги» в ответ.

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн добавил, что дополнительные санкции ЕС в отношении Ирана «не будут ограничиваться внесением некоторых лиц в черный список».

«Тогда речь пойдет уже не о некоторых лицах, подлежащих санкциям», - сказал он.

Ранее Зеленский сообщал, что россия заказала у Ирана 2,4 тысяч дронов-камикадзе. Также сообщалось, что россия могла закупить у Ирана новые дроны-камикадзе Arash-2.