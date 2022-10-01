Президент Молдовы обещает принять «защитные меры», если россия посягнет на суверенитет страны

Молдова предпримет защитные меры, если россия попытается нарушить ее суверенитет и независимость.

Санду отметила, что государственные органы несут ответственность за безопасность страны с первых дней начала войны в Украине.

Также, говоря о безопасности страны, президент поведала, что Молдова пригласила поддержку международных партнеров.

«Безопасность наших граждан – одна из важнейших мер, которые предпринимает наша власть с первых дней войны... Я хочу, чтобы вы знали, что безопасность людей для нас самая важная. Но если каким-то образом россия решится посягнуть на безопасность или суверенитет Республики Молдова, то мы предпримем все защитные меры», - сказала Санду.

Кроме того, она сообщила, что спецорганы страны дополнительно проверяют всех граждан россии, которые приезжают в республику, чтобы контролировать ситуацию в сфере безопасности.

Напомним, глава МИД России стал угрожать Молдове вторжением и вспомнил «миротворцев» в Приднестровье.