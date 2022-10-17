В Литве начались учения стран НАТО – в них примут участие около 3,5 тысячи военнослужащих и 700 единиц техники

В Литве стартовали крупные международные военные учения Железный волк-2022.

Об этом сообщают вооруженные силы страны в понедельник, 17 октября.

Военные из Литвы и девяти других стран НАТО и партнеров – Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии – будут участвовать в двухнедельных учениях на полигоне генерала Сильвестра Жукаускаса.

В маневрах примут участие около 3,5 тысяч военнослужащих и 700 единиц военной техники - танки, БМП, другая бронетехника, артиллерия, транспорт обеспечения.

Эти учения проводятся ежегодно весной и осенью. Они имеют целью поддержать и оценить боеспособность мотопехотной бригады Железный волк и его батальонов. Участники учений демонстрируют готовность к обучению, делятся передовым опытом и улучшают взаимодействие между партнерами из НАТО.

Напомним, НАТО проведет в Европе учения по противодействию ядерным атакам .