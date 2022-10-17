Нардеп Гайду передал очередной автомобиль для нужд военных

Народный депутат Украины Александр Гайду передал отремонтированный и тюнингованный автомобиль для нужд николаевских бойцов Национальной гвардии Украины.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

Запрос на авто поступил от подразделения, которое, в частности, занимается доставкой гуманитарной помощи бойцам на передовую.

– Ребята обратились за помощью около месяца назад. Нас долго уговаривать не нужно. Благодаря поддержке наших друзей - благотворителей отремонтированный и тюнингованный автомобиль уже поехал выполнять боевые задания, - отметил Александр Гайду.

Автомобиль также загрузили тактическими аптечками от благотворительного фонда «UA First Aid». Они помогут в спасении жизней и здоровья украинских защитников.

- Машина вместительная, имеет необходимый защитный цвет. Все как нам нужно! – отметили защитники.

Это уже восьмой автомобиль с начала полномасштабного российского вторжения, который нардеп со своей командой передает на нужды украинского войска.

– Надеемся, что каждая такая машина еще быстрее приблизит нашу победу! – подытожил Александр Гайду.

Напомним, ранее четыре больницы Николаева получили от команды народного депутата Украины Александра Гайду антибиотики, обезболивающие препараты, витамины, растворы - в общей сложности более 600 упаковок медикаментов.