Евросоюз выделит Украине военную помощь на 500 миллионов евро

Совет ЕС по иностранным делам на заседании в Люксембурге принял решение о выделении Украине очередного транша военной помощи в 500 миллионов евро.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

– Выделение дополнительных 500 миллионов евро государствами-членами ЕС является еще одним доказательством того, что мы по-прежнему твердо поддерживаем Вооруженные силы Украины. Евросоюз продолжит поддерживать Украину, пока это будет необходимо, - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Размер всеобщей военной помощи Украине в пределах Европейского фонда мира вырастет до 3,1 миллиарда евро. В новом транше 490 млн. евро пойдут на закупку военной техники, 10 млн. евро направлены на покрытие расходов на средства индивидуальной защиты, аптечки первой помощи и горючее.