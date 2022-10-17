В Швеции избрали нового премьера и формируют коалиционное правительство

Парламент Швеции избрал нового премьер-министра страны. Им стал лидер либерально-консервативной Умеренной партии Ульф Кристерссон.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на SVT.

Его кандидатуру на должность премьера поддержали 176 депутатов шведского парламента, 173 были против. Таким образом, в стране сформируется новое правительство после восьмилетнего правления социал-демократов.

Правительство сформируют три политсилы – Умеренная партия, Христианские демократы и Либеральная партия. Кроме того, с ультраправыми "Шведскими демократами" они договорились о сотрудничестве в парламенте.

По итогам парламентских выборов Умеренная партия Кристерссона имеет меньше мест, чем ультраправые «Шведские демократы», но у их лидера Джимми Акессона не было достаточной поддержки, чтобы самостоятельно сформировать правительство.