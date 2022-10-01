Новый посол Украины прибыл в Германию и попросил больше оружия для ВСУ

В Германию в понедельник, 17 октября, прибыл новый украинский посол - бывший спецпредставитель министерства иностранных дел по санкциям Алексей Макеев, заменивший на этом посту Андрея Мельника.

Об этом сообщает "Европейская правда".

- Спасибо федеральному правительству за всю помощь и оружие, которое было направлено в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно гораздо больше. И я буду работать для того, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы сделали нашу Европу безопасной, – сказал посол.

Напомним, в июле Президент Владимир Зеленский своим указом уволил посла в Германии Андрея Мельника, пробывшего в должности восемь лет. Мельник покинул Германию и, как заявил немецким СМИ, будет работать в Украине замминистра иностранных дел.

Андрей Мельник запомнился в Германии резкими, иногда очень недипломатическими заявлениями, продвигая решение в пользу Украины.